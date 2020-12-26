Erol Bulut, Başakşehir galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Takımın üzerindeki kara bulutlar dağıldı. 45 yaşındaki teknik adam, ligdeki son durumlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bulut, sakatlık, hastalık ve cezalar nedeniyle son haftalarda sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, “Geriye dönüp baktığımızda topladığımız 26 puanı başarı olarak görüyorum. Evet, sahamızda kaybetmememiz gereken maçlar kaybettik. Ancak hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Bundan sonra 26 puanın üzerine koyacağımız her galibiyet bizi şampiyonluk yarışında tutacak” diye konuştu.

‘İyi değerlendireceğiz’

Fenerbahçe, ligde bu hafta sonunu BAY geçecek. Erol Bulut, bu durumun kendilerine ilaç gibi geleceğini söyleyerek, “10 günlük arada yaralarımızı sarma fırsatı bulacağız. Sakat ve hasta oyuncular aramıza katılacak. Önümüzde yoğun bir fikstür var. Bu periyot öncesi girdiğimiz arayı iyi değerlendireceğiz. Yolun sonunda şampiyon olarak camianın beklentilerini boşa çıkarmayacağımızı umuyorum” dedi.

Son karar: İstanbul

Sarı-Lacivertliler, 10 günlük arada Antalya’da kamp yapma seçeneğini masaya yatırdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik heyetin istemesi halinde Antalya’da takımı kampa sokmayı önerdi. Ancak Erol Bulut, bu fikre sıcak bakmadı. Başarılı teknik adam, koronavirüs salgını nedeniyle risk almak istemediğini, sezon başından beri sıkı tedbirler uygulanan ve sürekli dezenfekte edilen Samandıra Tesisleri’nde çalışmaları sürdürmekten yana olduğunu belirtti. Bulut’un bu talebi sonrası Antalya kampı planı rafa kaldırıldı.

4-4-2’yle yola devam

Erol Bulut, kritik Başakşehir maçında sürpriz bir tercih yapmış ve takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürmüştü. Fenerbahçe, bu yeni sistemde özellikle hücumda son derece etkili oynadı. 45 yaşındaki teknik adam da takımının performansından memnun kaldı. Bulut, özellikle Samatta, Ozan, Pelkas gibi isimlerin dönmesinin ardından 4-4-2 düzeninde çok daha iyi oynayabileceklerine inanıyor. Fenerbahçe’nin bundan sonraki haftalarda bu dizilişle yola devam etmesi bekleniyor. Samatta’nın yanında ikinci forvet olarak Cisse ve Thiam ön plana çıksa da hareketli oyunuyla Pelkas da bu bölge için aday.

Yusuf Dursun



