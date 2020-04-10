Erol Bulut ve Fenerbahçe açıklaması

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un ilgili olarak yayıncı kuruluşa konuştu.

İsmi Fenerbahçe ile anılan hocaları için başkan, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" dedi.

"Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum"

Play-off sistemine sıcak bakmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var." dedi.