Erol Bulut: Soyunma odasındaki sözler ateşledi

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça iyi başladık. Baksılı da başladık ama Lemos ve Sosa hatasından dolayı golü yedik. Golü yedikten sonra da açıkçası dağıldık. İkinci yarıda Sosa'yı çıkardık ve Papiss'i aldık. Hücum yapmak istedik. Daha fazla baskı kurmak istedik. Bu takımı biraz ateşledi. Soyunma odasında bazı sözler söyledim ve bu takımı etkiledi. 1'i attık, 2'yi istedik. Onu da attık, 3'ü istedik. 4'ü de atıyorduk. Trabzonspor gibi bir takımı geriden gelip yenmek çok zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar namağlup olarak gitme şansımız olur. Çünkü o ruhla, o arzuyla oynuyoruz. Bazen bitiricilikte eksikliklerimiz oluyor, mutlaka hatalarımız da oluyor ama bunu minimum seviyeye indireceğiz.





EROL BULUT'UN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Takım olarak hareket etmemizi söyledik. Birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu birlikte hareket etmemiz başarıyı bize getiriyor" dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün zor bir maç olduklarını ifade ederek, “Maça iyi başladık aslında 15-20 dakika pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Ondan sonra defansta yaptığımız bir hatadan yediğimiz gol oldu ve Trabzon baskılı oynamaya başladı. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler maçın değişimini getirdi ve galibiyeti getirdi. Cisse’yi oyuna aldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Takım 1. golü attı 2’yi istedik 2.’yi attık, 3’ü istedik, 3’ü attık. 4-5 gol de olabilirdi. Oyuna giren oyuncular iyi bir iş yaptı. Taraftarımız az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladılar. Önümüzdeki süreçte inşallah taraftarlarla birlikte futbol daha güzel oluyor. İnşallah orada da değişim olur" şeklinde konuştu.

"Birliktelik bize galibiyeti getirdi"

İlk yarı takım olarak istedikleri baskıyı kuramadıklarını belirten Bulut, "Takım olarak sahada 15-20 dakika golü yedikten sonra yoktuk. İkinci yarı öncesi soyunma odasında bazı cümleler kullandık. Takım olarak hareket etmemizi söyledik. Birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu, birlikte hareket etmemiz başarıyı bize getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyeti hep birlikte alacağız. Futbolda sadece bir kanattan hücum, diğer kanatta defans kalacağın diye bir kaide yok. Hücum opsiyonlarını her iki kanat ve merkezden çalışıyoruz. İlk yarıda değerlendiremedik yakaladıklarımızı. İkinci yarı daha iyi yaptık ve galibiyet geldi" ifadelerini kullandı.