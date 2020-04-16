Erol Bulut: Herkes büyük takımda çalışmak ister

Aytemiz Alanayspor’un başarılı teknik adamı, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Erol Bulut, Fenerbahçe’den teklif almadığını söylerken, “Her hocanın büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de var” diye konuştu. İşte Bulut’un sözleri...

‘Simeone’ye benzetiyorlar ama...’

“Sosyal medyada teknik direktörlük tarzımla ilgili çok kıyaslama yapılıyor. Özellikle Diego Simeone ile aynı tarzda oynattığımızı söyleyenler var. Ama bence ayrı sistemde oynamıyoruz. Biz defans değil, hücum yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu sene Alanyaspor’a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Hem defans hem hücum yapmaya çalışıyoruz. Defans yapmak, sadece kale önünde kalmak demek değildir. Bu sezon gol pozisyonlarını değerlendirebilsek çok daha farklı bir noktada olabilirdik.”

‘Amacım Alanya’da tamamlamak’

“Bu işe gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güvenebiliyorum. (Fenerbahçe ile ilgili olarak) Herhangi bir teklif yok şu an. Benim zaten tem amacım sezonu Alanyaspor ile tamamlamak. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Burası mı olacak başka bir takım mı bilmiyorum.”

‘Büyük takıma hazırız’

“Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hedeflerim var. Her teknik direktörün büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de var. Buna kimse hayır diyemez. Bizim de başarmak istediğimiz hedefler var. Önce kendi hedefinize ulaşmalısınız. Türkiye’de olsun, Avrupa’da olsun büyük takım çalıştırmaya hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz.”

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Erol Bulut’la Soru-Cevap

Süper Lig’de beğendiği oyuncular kim?

“Alexander Sörloth, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru. Ama ligde şu an çok kaliteli oyuncular var. Anadolu takımlarını da es geçmek istemiyorum. Orada da kaliteli isimler var.”

En beğendiği teknik direktörler kim?

“Massimiliano Allegri; 3-5-2 sistemini gayet iyi oynattı. Conte, Mourinho... Ben herkesi izleyerek takımıma nasıl iyi şeyler katabilirim ona bakıyorum.”

Çalıştığı en iyi teknik direktörler kim?

“Carlos Alberto Parreira, Joachim Löw, Jupp Heynckes kesinlikle.”

Bir sol bek olarak Fenerbahçe’nin sol tarafın hakkında ne düşünüyor?

“Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım oynuyor ve bence gayet de iyi oynuyor. Oynadığı futbol iyi.”

Şampiyonlar Ligi mi Dünya Kupası mı?

“Zor soru ama Şampiyonlar Ligi.”

Tek forvet mi çift forvet mi?

“Tek forvet oynatıyorum ama koşullara göre değişir.”

Galatasaray deplasmanı mı Fenerbahçe deplasmanı mı?

“Tabii ki büyük takım deplasmanları her zaman zor.”