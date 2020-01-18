Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonu düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, hedeflerinin 3 puan olduğunu ve bunu da başardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının ortalarında rakibe 2- 3 gol pozisyonu verdiklerini aktaran Erol Bulut, "Çünkü hücum hattıyla savuma arasındaki ara biraz açıldığından iyi kapatamadık. Ondan dolayı da rakibimize 2- 3 pozisyon verdik ilk yarı. Tabii kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Daha sonra pas oyununa döndük ve yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Nitekim 5-1'lik bir galibiyet aldık. İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu da başardık. İnşallah bu doğrultuda da bundan sonraki maçlara devam ederiz" dedi.

Ligin ikinci yarısındaki hedeflerinden bahseden Erol Bulut, "Geçen sezonki pozisyondan daha iyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz. Bu da ilk 8 içerisinde yer alıyor olabilmek. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca bugünkü galibiyetimizi de dün doğum günü olan kızıma armağan ediyorum" diye konuştu.

DHA