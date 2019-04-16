Erol Bulut: Hedefimiz ilk 6 içerisinde yer bulmak

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada topladığı 38 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Takımın stoperi Arturo Mina'nın çocukları da antrenmanı takip etti. İdman sahasına giren Mina'nın çocukları, teknik heyet ve futbolculara keyifli anlar yaşattı.

"İLK YARIDA YAKALADIĞIMIZ POZİSYONLARLA 3-0'I YAKALAYIP, BİTİREBİLİRDİK"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 28'inci haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla değerlendirerek, "Maç tam istediğimiz gibi başladı. İlk dakikadan itibaren baskılı ve agresif oynamak istiyorduk. Nitekim öyle de başladık ve 6'ncı dakikada istediğimiz golü de penaltıdan bulduk. 4 dakika sonra Kamara ile birlikte net bir pozisyon bulduk. Boş kaleye gol atamayınca, o topun dönüşü kornere çıktı ve gol oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla 3-0'ı yakalayıp, bitirebilirdik. Net pozisyonlarla birlikte penaltı kaçırdık. İkinci yarıda baskılı oynadık. Yine 2-3 pozisyonumuz var. Ama yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef sahadan bir puanla ayrılıyorsunuz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı biraz daha agresif, daha çok isteseydik ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık maçı 3 puanla tamamlayacaktık" dedi.

"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"

Aytemiz Alanyaspor maçının geride kaldığını, önlerindeki Trabzonspor maçına bakacaklarını ifade eden Bulut, "Zor bir maç. Bundan sonra bütün maçlar final niteliğinde olacak. Trabzonspor maçının ardından Galatasaray ile ikinci ayak kupa maçımız var. O maçı da kazanıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ PENALTIYI AYNI KÖŞEYE DEĞİL DE BEN OLSAM MERKEZE KULLANIRDIM"

Bulut, Adem'in ikinci penaltıyı kaçırmasıyla ilgili, "İlk penaltıyı çok iyi bir şekilde kullandı ve gole çevirdi. Adem, tecrübeli bir futbolcu. İkinci penaltıyı aynı köşeye değil de ben olsam merkeze kullanırdım. Daha iyi bir tercih olurdu ama sonuçta futbolcumuz aynı köşeyi seçti ve penaltıyı kaçırmış olduk" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'DAN PUAN YADA PUANLARI ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kupa ve lig hedeflerine de değinen Bulut, şunları söyledi: "Sezon başında, ligde ilk 10 içerisinde olma hedefimiz olduğunu ifade etmiştim. Ondan sonra ilk 6 olarak bunu açıkladık. Hedefimiz ilk 6 içerisinde yer bulmak. Futbolcularımız da onun bilincindeler. O şekilde da sahaya çıkıp, Trabzonspor deplasmanından istediğimiz puan ya da puanları almaya çalışacağız. Oradan alacağımız iyi bir sonuçla, kupa maçına da inşallah moralli bir şekilde çıkacağız. O da final niteliğinde bir maç. İnşallah orada var gücümüzü sahaya yansıtıp, adımızı finale yazdıracağız."

"BENİM ADIMA GURUR VERİCİ BİR ÖDÜL"

17'nci Türkiye Spor Ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Teknik Direktörü' ödülünü alan Bulut, "Benim adıma gurur verici bir ödül. İlk teknik direktörlük deneyimimde bu ödüle layık görüldüğümden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu ödüle büyük katkısı olan ilk başta kulübüm Evkur Yeni Malatyaspor, teknik ekibim ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Onların da bu ödülde katkısı var. İnşallah bundan sonra hep birlikte daha büyük ödüller alırız" dedi.