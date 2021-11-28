Erol Bulut: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık

Spor Toto Süper Lig 'in 14'üncü haftasında Gaziantep FK, evinde İttifak Holding Konyaspor 'u 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı iyi oynayarak kazanarak 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

Geçen hafta oynadıkları Trabzon karşılaşmasındaki gibi istekli bir oyun sahaya yansıttıklarını belirten Erol Bulut, "Bugün iki takımın da taraftar açısından güzel futbol oynadığını düşünüyorum. Göze hoş gelen pozisyonlar vardı. Ben oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Trabzon maçında ortaya koyduğumuz performans bugünkü maça da yansıttık. İyi oynayarak ve pozisyonları değerlendirerek 3 puan aldık. Hak ettiğimiz 3 puan aldık. Yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.