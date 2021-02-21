Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, yayıncı kuruluşa sert çıktı. Beinsports'un program sunucularından Güntekin Onay, geçen hafta Fenerbahçe karşısında kaçırdığı gol ile ilgili yorumlarına sert çıkan Bulut, yine Beinsport CEO'sunun Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi. Bulut maç öncesi şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz.

Maçla ilgili yorum yapmak isterdim. Yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Biz adımımızı attık. Ancak yayıncı kuruluş beklediğimiz adımları atmadı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Maalesef bu duruma geldik.

Ne olmuştu?

Geçen hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluş spikerlerinden Güntekin Onay maç yorumu esnasında Kemal Ademi'nin skor 0-0'ken kaçırdığı golü eleştirmiş ve kötü bir vuruş yaptığını, karşı karşıya kalecinin üstüne vurduğunu belirtmişti.

Hafta içi Digitürk'ün spordan sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise Sarı Lacivertliler'in son dönemde yayıncı kuruluş ile yaşadığı problemlerle alakalı olarak verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur."





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