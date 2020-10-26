Erol Bulut: Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ikinci yarıda yaşanan değişimi anlatan genç hoca, “Maça iyi başladık aslında 15-20 dakika pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Ondan sonra defansta yaptığımız bir hatadan yediğimiz gol oldu ve Trabzon baskılı oynamaya başladı. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler maçın değişimini sağladı ve galibiyeti getirdi. Cisse’yi oyuna aldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Takım 1. golü attı 2’yi istedik 2.’yi attık, 3’ü istedik, 3’ü attık. 4-5 gol de olabilirdi. Oyuna giren oyuncular iyi bir iş yaptı. Taraftarımız az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladılar. Futbol, taraftarlarla daha güzel oluyor” dedi.

‘Takım ruhu ve başarı...’

Bulut şöyle devam etti: “İkinci yarı öncesi soyunma odasında bazı cümleler kullandık. Takım olarak hareket etmemizi söyledik. Bu birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu, birlikte hareket etmemiz başarıyı bize getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız”