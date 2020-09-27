Erol Bulut, 6 ismi Galatasaray derbisi kadrosuna almadı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk oldu. Saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 2’nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Erol Bulut, Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi’yi yedek soyundurarak; Deniz Türüç, Sosa ve Tisserand’a görev erdi.

Erol Bulut, Galatasaray derbisine şu 11’le çıktı: “Altay Bayındır - Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Deniz Türüç, Thiam, Valencia”

TISSERAND VE SOSA İLK KEZ 11’DE

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand ile Jose Sosa, Galatasaray derbisinde ilk kez sarı-lacivertli formayla 11’de yer aldı.

Daha önceki müsabakalarda teknik direktör Erol Bulut’un forma şansı verilmediği Tisserand ile geçtiğimiz hafta oyuna ikinci yarıda dahil olan Sosa, derbi mücadelesinde ilk 11’de görev aldı.

6 OYUNCU KADRO DIŞINDA

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, 6 ismi derbi kadrosuna almadı. Dirar ve Rodrigues’in yanı sıra Serdar Aziz, Frey, Allahyar ve İsmail Yüksek, 21 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

SAMATTA YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan golcü futbolcu Samatta, Galatasaray maçıyla ilk kez kadroda yer aldı. Tanzanyalı golcü futbolcu mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

10 YENİ İSMİN DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe’de ilk 11'de sahaya çıkan yeni transferlerden Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia, Mame Thiam ilk kez sarı-lacivertli formayla derbi heyecanı yaşadı.

Gökhan Gönül ile Caner Erkin ise 4 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbisinde görev aldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Novak, Samatta ise yedekler arasında yer aldı.