Sezona Salzburg’ta topsektiremem’ başlayan Erling Haaland, gösterdiği performans ile Avrupa’yı kasıp kavurdu. Alman devi Borussia Dortmund’un yolunu tutan Norveçli, yapabileceği en iyi başlangıçı yaptı.

Oynadığı iki karşılaşmada sonradan oyuna giren 19 yaşındaki forvet, sahada kaldığı 59 dakikada 5 kez rakip fileleri sarstı. Dortmund da dün yaptığı açıklamada genç yıldızın serbest kalma bedelini 75 milyon Euro (491 milyon TL) olarak belirledi.

Bu sezon 24 maçta 33 gol kaydeden Haaland’ın serbest kalma maddesi Ocak 2021’den itibaren aktif olacak.