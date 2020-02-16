Erling Haaland ödülleri toplamaya başladı

Borussia Dortmund’un genç golcüsü Erling Haaland, Bundesliga’da geçirdiği ilk ayda ‘Ayın futbolcusu’ ödülüne layık görüldü.

16 Şubat 2020, Pazar 09:08 Son Güncelleme:
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Erling Haaland ödülleri toplamaya başladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un genç golcüsü Erling Haaland, önceki gün Frankfurt karşısında sahadaydı. 19 yaşındaki futbolcu, 4-0 kazanılan mücadelede 1 gol atma başarısı gösterdi. Ligde çıktığı 5 maç ve 307 dakikada 8 kez rakip fileleri havalandıran Norveçli, kariyerindeki ilk ödüllerinden birini kazandı.

Haaland, Bundesliga’da geçirdiği ilk ayda ‘Ayın futbolcusu’ ödülüne layık görüldü. Salzburg’tan transfer edilen Haaland, sezon genelinde ise 28 maçta 37 gollük performans sergiledi.

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