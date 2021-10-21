Erkekleri gençleştiren estetikler

Erkekler için cerrahi ve cerrahi olmayan gençleştirme estetikleri mevcut ve uygulaması da oldukça yaygın. Erkeklere özel enjekte edilebilirler, yüz gençleştirme ve diğer cerrahi olmayan prosedürler, yaş, yaşam tarzı, yerçekimi ve genetik ile ilişkili ince çizgileri ve kırışıklıkları, hacim kaybını ve inatçı yağ ceplerini ortadan kaldırmak için erkekler tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Brotoks: Erkeklere özel botoks enjeksiyonu

Botoks ve kompadresleri, yaşlılık, bitkinlik, üzüntü ve hatta kızgınlık görünümü veren istenmeyen kırışıklık ve çizgilere ameliyatsız hızlı çözümler sunar. Acısız olması, iyileşme süresine gerek olmaması, hızlı sonuçlar alınması, iz oluşmaması ve estetik olunduğunun belli olmaması gibi avantajları sayesinde günümüzde en fazla tercih edilen erkek estetikleri içinde yer almaktadır.

Botoks, karşılık gelen kaslara giden sinir sinyallerini bloke ederek, tekrarlayan yüz ifadelerine dahil olan kasları uzak tutar ve rahatsız edici olukları ve çizgileri geçici olarak ortadan kaldırır. Botoks aşırı aktif ter bezlerinin, migren, obezite ve çene sıkma tedavisinde de yaygın olarak kullanılan, oldukça güvenilir ameliyatsız tedavi tekniğidir.

Dolgu enjeksiyonu

Hyaluronik asit dolgu maddelerinin popülaritesi hem erkekler hem de kadınlar için artmaya devam ediyor. Erkekler, enjekte edilebilir dolgu maddelerinin kaş, ağız ve göz çevresindeki yaşa bağlı çizgileri derin çizgileri ve dudaklarda, yanaklarda, çene çizgisinde ve hatta ellerde kaybolan hacim eksikliklerinin tedavisinde yaygın olarak tercih ediyor. Ameliyatsız, ağrısız, izsiz, hızlı sonuçlar sağlaması avantajları arasında yer almaktadır.

Enjeksiyon tekniklerinin sonuçlarının 6-12 ay dayanır, bu sürenin sonunda tekrarlanması gerekir. Operasyondan sonra iyileşme sürecine gerek yoktur, aktif hayata ara vermeden devam edilebilir.

Erkek gençleştirm estetikleri hakkında alanında uzman bir estetik cerrahtan kişiye özel daha ayrıntılı bilgi alınabilir.