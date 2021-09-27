Erkeklerde göğüs büyümesi tedavi edilir mi?

Günümüzde erkeklerde sıklıkla görülen hastalıklardan biri erkek meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti hastalığını Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Serdar Altun sizler için anlattı.

Normal olmayan meme büyümesi jinekomasti habercisidir

Jinekomasti, erkeklerde sık görülen alışılmadık meme büyümesi durumudur. Bu durum bebeklerde ve ergenlik döneminde fizyolojik olarak oluşabilir ve tedavi edilmesine gerek olmadan kendiliğinden düzelebilir. Ergenlik döneminin geçmesine rağmen kendiliğinden düzelmeyen jinekomastide tedavi düşünülebilir. Bu hastalık erkeklerde beden algısının bozulmasına neden olarak çekingenlik, toplu ortamlarda (yurt, havuz, spor salonu gibi) kıyafet değiştirmeden çekinme gibi psikolojik sorunlara da neden olabilmekte ve kişilerin yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Jinekomasti tedavi ve takip gerektiren bir hastalıktır.

Jinekomastiye neden olan birçok faktör vardır. Ana faktör; sağlıksız beslenme, hareketsiz bir yaşam tarzıdır. Teşhisi doğrulamak için hastanın meme bölgesinde ağrı, şişlik ve hassasiyet gibi semptomlara bakılarak tanı koyulması gerekir. Kronik ilaç kullanımı öyküsü, hormon değerlerinde anormalliklerin tespiti, radyolojik görüntüleme gibi incelemeler sonrasında tedaviye karar verilir.

Jinekomasti ameliyatı ne zaman gereklidir?

Jinekomastide doktor uygun gördüğünde ameliyat yöntemine başvurulur. Bu hastalığın en etkili ve kapsamlı tedavi yöntemi cerrahidir. Jinekomastinin evresine göre değişmekle birlikte ilk tercih liposuctiondur. Liposuctionda meme bölgesindeki fazla yağlar kanüller yardımı ile emilir. Muayene sonucuna göre liposuctiona açık cerrahi de eklenebilir. Açık cerrahide operasyon sırasında meme ucu etrafından küçük bir kesi ile girilerek gland dokusu kesilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer. Ameliyattan sonra hasta 2 gün boyunca hafif ağrı hissedebilir.

Ergenlik döneminde ameliyat ilk seçenek değildir. Hormonal değişiklik olasılığı nedeniyle en az 2 yıl beklemek gerekir. Belirtiler 2 yıl sonra da devam ederse cerrahi yöntemlere başvurulur.

Jinekomasti tedavisi için mutlaka alanında uzman bir doktora danışmak gerekir ve bu alanda deneyimli doktorlara öncelik verilmelidir. Yanlış uygulama geri dönüşü olmayan kozmetik problemlere neden olabilir.