Erkekler estetik yaptırıyor mu?

İş hayatında prezantabl görünüm zorunluluğu, sosyal medya kullanımı, erkeksi görünümün korunabildiğinin görülür olması, minimal invaziv cerrahi yöntemler gibi tıptaki gelişmeler sayesinde günümüzde erkekler de fiziksel görünümlerine ve yaşam kalitelerine daha fazla dikkat etmeye başladılar. Estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan yararlanarak daha estetik bir görünüme kavuşmak istiyorlar.

Erkeklerin en fazla tercih ettiği estetik operasyonların arasında burun estetiği, meme küçültme (jinekomasti), göz kapağı estetiği, karın germe (abdominoplasti) ve saç ekimi ameliyatları yer alıyor. Cerrahi operasyonların yanı sıra cerrahi olmayan tekniklerden dolgu ve botoks enjeksiyonu, çene şekillendirme, cilt lekeleri tedavisi, terleme tedavisi ve kırışık tedavisi de tercih ettikleri operasyonlar arasında bulunuyor.

Erkeklerde burun estetiği

Burun estetiği operasyonlarında erkeksi görünümün korunabilmesi sayesinde erkekler arasında burun estetiğine talep her geçen gün artıyor. Burunlarındaki şekil ve işlev bozukluklarını gidermek için artık daha rahat bir şekilde estetik cerrahiye başvurabiliyorlar. Erkek burun estetiğinin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Özellikle sadece burundaki soruna yönelik minimal şekillendirme, kullanılan yönteme göre dikiş izlerinin olmaması ya da görünürlüğünün az olması, operasyon geçirildiğinin fark edilirliğinin azalması ve işlevsel olarak daha rahat nefes alınması gibi avantajlar talebin artmasına yardımcı oluyor.

Jinekomasti (göğüs küçültme) estetiği

Jinekomasti, erkeklerde meme dokusunun büyümesi durumudur. Genellikle östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliği nedeniyle oluşabiliyor. Erkeklerde meme büyümesi sorununun birçoğu tedaviye gerek olmadan zamanla kendiliğinden geriler. Bazı durumlarda tıbbi tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Meme büyümesinin kalıcı olması durumunda ise cerrahi yöntemler ile fazla meme dokusu alınarak göğüsler ideal şekline getirilebilir. Jinekomasti ameliyatı liposuction tekniği ile birlikte uygulanabilir. Minimal invaziv teknikler uygulanır. Bu sayede iyileşme süresi oldukça hızlı ve zahmetsiz geçer.

Karın şekillendirme estetiği

Erkeklerde kişinin ihtiyacına göre mini ya da tam karın germe estetiği uygulanabilir. Operasyon sadece göbek deliğinin altına uygulanacaksa mini, göbek deliğinin üst kısmını da kapsayacaksa tam karın germe estetiği uygulanabilir.Her iki yöntemde de kesi izi külot çizgisi altında Liposuction teknikleri ile birlikte uygulanarak fazla yağ alınır ve sıkılaştırma işlemi uygulanır. 3-4 hafta içinde iyileşme büyük oranda sağlanırken tam şekillenme birkaç ayı alabilir.

Yüz şekillendirme ve gençleştirme estetikleri

Yüz şekillendirme ve gençleştirme estetiklerinde, erkeksi görünümü koruyacak ya da güçlendirecek botoks ve dolgu enjeksiyonları uygulanabiliyor. Botoks enjeksiyonuyla kırışıklar tedavi edilirken, dolgu

enjeksiyonuyla da yüze hacim kazandırılabiliyor. Özellikle çene ve elmacık kemiklerinin daha erkeksi görünmesini sağlanabiliyor. Bunun dışında cilt soyma, cilt sıkılaştırma, göz kapağı estetikleri yüz bölgesine uygulanan operasyonlar arasında bulunmaktadır.

Saç, erkekler arasındaki en yaygın estetik sorundur. Vücutta çok fazla saç ve kafada çok az saç en yaygın şikayettir. Erkekler saç dökülmesi tedavileri sektörde artarken ve aynı zamanda epilasyon tedavisine talep de giderek artış gösteriyor. Botoksla terleme tedavisi de erkeklerin en fazla talep ettiği işlemler arasında yer alıyor.