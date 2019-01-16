12-29 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlenleyeceği CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grupları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu'nda Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki karşılaşmalarını Slovenya'nın Ljubljana kentinde 12-18 Eylül tarihleri arasında oynayacak. Şampiyonda, gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 8'li Finaller'e adını yazdıracak.