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Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Erkek Voleybol A Milli Takımı, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile karşılaşacak.

16 Ocak 2019, Çarşamba 23:24
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Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

12-29 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlenleyeceği CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grupları bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu'nda Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki karşılaşmalarını Slovenya'nın Ljubljana kentinde 12-18 Eylül tarihleri arasında oynayacak. Şampiyonda, gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 8'li Finaller'e adını yazdıracak.

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