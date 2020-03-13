TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor takımında oynayan deneyimli oyuncu Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçların ertelenmesi gerektiğini açıkladı. Adana Demirsporlu oyuncular soyunma odasından maskeli fotoğraf paylaştı.

Erkan Zengin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Spor, insan sağlığından önemli değil ve olmamalı en azından belli bir süre insan sağlığın korunması için ertelenmesini istiyoruz..