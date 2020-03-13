Erkan Zengin'den TFF'ye çağrı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor takımında oynayan Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçların ertelenmesi gerektiğini açıkladı. Adana Demirsporlu oyuncular soyunma odasından maskeli fotoğraf paylaştı.

13 Mart 2020, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Erkan Zengin'den TFF'ye çağrı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor takımında oynayan deneyimli oyuncu Erkan Zengin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçların ertelenmesi gerektiğini açıkladı. Adana Demirsporlu oyuncular soyunma odasından maskeli fotoğraf paylaştı.

Erkan Zengin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Spor, insan sağlığından önemli değil ve olmamalı en azından belli bir süre insan sağlığın korunması için ertelenmesini istiyoruz..

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