Erkan Sözeri: Sezona böyle hatalarla başlarsak vay halimize

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Menemenspor'a konuk olan Erzurumspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kadro derinliklerinin olmadığını belirterek, 5-6 transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

Futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu bildiren Sözeri, "İyi mücadele ettiler. Kaptırdığımız toplardan pozisyonlar verdik. Top bizdeyken iyi işler çıkardık ama final bölümünde sıkıntılarımız var." ifadelerini kullandı.

Sözeri, kadrolarına dahil etikleri bazı oyuncuların lisanslarının maça yetişemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rakip bizden daha hazırdı. Rakibi tebrik etmek lazım. Sezonun ilk maçı da olsa hakeme bir şeyler söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu penaltı ve sarı karttır. Maç 0-0 idi ve maç başka yere gidebilecekti. Genç hakemlerin savunucusuyum ama bu tarz kritik hatalar bir camianın kaderiyle oynar. Hakem de izlesin o pozisyonu tekrar. Bazı hataları vardı hoş görülebilir ama penaltıda hata yapması hoş olmadı. Sezona böyle hatalarla başlarsak vay halimize." (AA)