Erkan Sözeri: Eski özgüvenimizi yakaladık

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bizim için kritik olan maçları kazandık. Şimdi, tekrar eski özgüvenimizi yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın açıklaması düzenledi. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra, toparlanma sürecinin olduğunu belirten Sözeri, "Bizim için kritik olan maçları kazandık. Şimdi, tekrar eski özgüvenimizi yakaladığımızı düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Ligin yeniden başladığını vurgulayan ve Ümraniyespor maçını da değerlendiren Sözeri, "Son haftalarda çıkışta olan, standardı ve sistemi olan bir Ümraniyespor'la oynayacağımızı biliyorduk. Öylede oldu. Maçın başından sonuna kadar, iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncuların isteği ve arzusuyla, tribünlere gelen taraftarları mutlu edecek bir performans olduğunu düşünüyoruz" dedi. Ümraniyespor maçının hakeminin, Süper Lig ayarında bir maç yönettiğini aktaran Sözeri, genç hakemlerin desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Ankaralı sporseverlere çağrı

Ankara'da ki sporseverlere çağrıda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftar önünde oyuncularımız daha iyi performans sergiliyorlar, daha coşkulu oynuyorlar. Tribündeki sayı 2 bin 500 değil de 10 bin, 15 binlere çıkarsa göreceksiniz. Bu takımı içeride kimse durduramaz zaten. Ankara'da ki sporseverlere söylüyorum. Ankaragüçlüsü, Osmanlısı da dahil, biz de Osmanlıspor daha iyi olsun istiyoruz. Biz de Ankara takımıyız. Gelin bizleri bu maçlarda bizi destekleyin, futbolun zevkini ve keyfini yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

İHA