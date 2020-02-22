Erkan Sözeri: “3 puandan daha fazlasını kazandık”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Öncelikle kazada yaralanan Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adanaspor maçından sonra bu maça hazırlanmak kolay değildi. Geçen hafta futbolun skor odaklı olduğunu gördük. Ama bir hafta içerisinde toparlanmayı bildik. Top oyun içerisinde sürekli bizdeydi. Bugün özellikle ilk yarıda güzel işler çıkardık. İstediğimiz gibi top bizde kaldı. Bugün sahada hep Erzurumspor vardı. 1-0’dan sonra hemen gol yememiz biraz dengemizi bozdu. Biraz risk alıp oyuncu değişiklikleri yaptık. Ben hak edenin kazandığını düşünüyorum. 3 puandan daha fazlasını kazandık. Hedefe giden yolda en önemli aday biziz. Oyuncularım maç içerisinde öyle mücadele etti ki duygulandığım anlar oldu. Çünkü oyuncularım mücadele ettiler, savaştılar, kazanmak için her şeyi yaptılar. İnşallah bu durumu devam ettiririz. Yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımız artık hep bu mücadeleyi görmek isteyecekler” dedi.

İHA