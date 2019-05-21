Bild'in haberine göre 17 yaşındaki "Yeni Mesut Özil" lakaplı Erkan Eyibil için Beşiktaş ve Fenerbahçe yarış halinde. Ancak Türk ekiplerinin işini zora sokacak başka bir gelişme daha yaşandı.

Sitenin genç yeteneğe yakın isimlere dayandırarak verdiği haberde Erkan için Aston Villa ve West Bromwich Albion'ın da devrede olduğu ifade edildi. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan ve kulübüyle henüz kontrat uzatmayan yıldız ismin gönlü İngiltere'den yana.

Genç futbolcunun bu yaz transfer döneminde ismini sık sık duyacağız gibi görünüyor.