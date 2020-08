Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın transfer listesinde bulunan Alman ekibi Mainz 2 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Erkan Eyibil, Hollanda 2. Lig ekiplerinden Go Ahead Eagles'a 1 yıllığına kiralandı. Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Erkan Eyibil'e Go Ahead Eagles'ta başarılar diledi. Flemenkçe olarak tweet atan Mesut, "Go Ahead Eagles'ta başarılar. 10 numaralı formayı gururla taşı" ifadelerini kullandı.