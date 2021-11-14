Eriksen futbola geri dönüyor

Euro 2020’de Danimarka’nın Finlandiya karşısında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında aniden kalbi duran Eriksen’e sahada ilk müdahale yapılmış, sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Yaşamsal fonksiyonlarının geri gelmesinin ardından tedavisi kapsamında kalp pili takıldı. Rehabilitasyon süreci devam eden Danimarka’lı yıldızın durumunun iyiye gittiği ve profesyonel futbola başlamak için doktorundan onay aldığı belirtildi.

Bonservisi Inter’de bulunan Eriksen, kariyerine İtalya’da devam edemeyecek. İtalya’da kalp pili takılı kişiler temas içeren sporları profesyonel olarak yapamıyor. Ancak diğer ülkelerde farklı kurallar mevcut. Kalp pili takılan bir başka oyuncu olan Ajax’ın savunmacısı Daley Blind kariyerini Hollanda’da devam ettiriyor.

Inter, Eriksen’in kariyerine devam edebilmesi ocak ayında oyuncuyu satmak ya da sözleşmesini feshetmek konusunda olumlu olduğu öğrenildi. Danimarka’nın Odense kulübünün Eriksen için teklif yapmaya hazırlanıyor.