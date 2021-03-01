Eric Garcia, Barcelona yolunda

Manchester City'nin 20 yaşındaki genç yıldızı Barcelona'nın yolunu tutuyor. Transferi açıklayan İngiliz ekibinin teknik patronu Pep Guardiola, İspanyol yıldız için "Eric benim oğlum gibi. Geçtiğimiz sezon orta sahada kilit bir rol oynadı. Bu sezon ise kadro genişliği nedeniyle fazla forma şansı veremedim ve onun hayal kırıklığını yaşıyorum" dedi.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, 20 yaşındaki genç futbolcu Eric Garcia'yı oynatamamaktan dolayı üzüntü yaşıyor.

Guardiola, oğlu gibi gördüğünü belirttiği Garcia'nın Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı. Dünyaca ünlü teknik adam konuyla ilgili, "Eric benim oğlum gibi. Geçtiğimiz sezon orta sahada kilit bir rol oynadı. Hiç hata yapmadı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde forma giydi. Ortalama bir oyuncu değil, o iyi bir oyuncu" dedi.

Bu sezon kadro genişliği nedeniyle Garcia'ya fazla forma şansı veremediğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını belirten Pep Guardiola, "Son iki maçta forma şansı veremedim. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Bu bir menajer için çok zor bir durum. Hayal bile edemezsiniz" diye konuştu.

Barcelona'nın yolunu tutmaya hazırlanan Eric Garcia, bu sezon Manchester City ile sadece 3 maça çıkabildi.