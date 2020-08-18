Tarsus İdman Yurdu’nda geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulun ardından başkan seçilen Serhat Servet Dövenci, yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı. İlk olarak tecrübeli teknik direktör Ergün Penbe ile yeniden sözleşme imzalayan Dövenci, iç transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, Ağustos sonuna kadar transferi tamamlayacaklarını ve kampa hazır olarak gideceklerini kaydetti.

Kulübün mali yapısını koruyarak, teknik direktör Ergün Penbe’nin talepleri doğrultusunda bütçeye uygun futbolcularla takımı güçlendireceklerini ifade eden Dövenci, “Önceki sezon takımımızı çalıştıran ve taraftarımızın adeta sevgilisi olan Ergün hocamızla yeniden anlaşma yaptık. Ergün hocamıza teşekkür ederiz. Şu an iç transferi üzerinde yoğunlaştık. Transfer komitesinde bulunan arkadaşlarımız Ergün Hocamızın talepleri doğrultusunda hareket ediyor. Bu yıl iyi ve kaliteli bir takım göreceğiz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür eden Dövenci, Bozdoğan’ın her konuda yanlarında olduğunu söyledi.

DHA