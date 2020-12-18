Ergün Penbe: Artık sıra bize geldi

Mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe, "Oyuncularım Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı iyi mücadele ettiler. Ben de oyuncularım da bu stadyuma ilk kez geldik. Ben bugün onlara oynadıkları oyundan keyif almalarını söyledim, onlar da onu yaptı. İlk 30 dakika heyecanlılardı. Sonrasında toparlandılar. İyi mücadele ettik. Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Hak eden taraf onlardı. Onlara da kupada başarılar diliyorum. Biz artık ligimize dönmek zorundayız. Bu hayalin peşinde koşmak güzeldi. Bugün sahada Beşiktaş'a gönül vermiş oyuncular da vardı. Onlar da bu hayali yaşadılar. Taraftarlara iyi bir maç izletmişizdir" şeklinde konuştu.

"DAHA İYİ YERLERDE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Lig yarışını da değerlendiren Penbe, "Üst üste 2 maçımız var. Sonrasında 2 de erteleme maçı oynayacağız. 19 puana sahibiz. Daha iyi yerlerde olmamız gerekiyordu. Daha önce bugünde olduğu gibi basit, bireysel hatalardan kaynaklı goller yemiştik. Bana göre 10 puan fazlamız olması gerekiyordu. Bu takım güzel şeyleri hak ediyor. Bu periyottan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi durumda olacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR YERLERE GELEBİLMENİZ İÇİN ARKANIZDA İTİCİ BİR GÜÇ OLMASI LAZIM"

Kendi jenerasyonundaki isimlerin Süper Lig 'de görev yapmasının kendisini sevindirdiğini belirten Penbe, "Bizim jenerasyonumuzun teknik direktör olarak gelmesi beni sevindiriyor. Okan hoca, Sergen hoca, Erol hoca, Çağdaş hoca....Sıra bize geldi diye düşünüyorum. Biz de Süper Lig'e adım atsak diyoruz. Türkiye'de bir yerlere gelebilmeniz için arkanızda itici bir gücün olması lazım. Yaptığımız işlerle rüzgarı arkamıza aldığımız zaman biz de iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyoruz" dedi



