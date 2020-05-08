Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman'dan liglerin devamıyla alakalı açıklama geldi. Anadolu Efes - Old Spice imza töreninde konuşan Ataman, "Gerek Euroleague'de gerek ligde lideriz ama her iki kulvarda da biz emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Oynayarak bitirmek istiyoruz. Biz hiçbir zaman lideriz bitirip şampiyonluğumuzu tescil edin demedik. Bu yılın şampiyonları zaten sağlık çalışanları." dedi.

Ayrıca Euroleague maçlarının oynanacağını düşündüğünü belirten Ataman, "Euroleague final four için de 3 şehrin adı geçiyor" dedi.

"Önemli olan marka değerini korumak"

Ataman ayrıca şunları söyledi... "Futbolda olduğu gibi haziran ortası için bir planlama yapılırsa oyuncular hazır olacaklardır. Önemli olan ligin marka değerini korumak. Elbette bütün kararlar sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun onayıyla alınacak. Futbolda alt ligler dahi oynanıyorken basketbolda da ligler oynanabilir. Yeter ki kontak kapatılmasın. Oynanırsa nasıl oynanacağına yönelik bir öneri, plan görmüyoruz. Ben Efes başantrenörü olarak bilmiyorum sizler de bilmiyorsunuzdur"

"Oyuncular tesiste çalışmak istedi"

Oyuncularımız evde istenilen şekilde çalışamadıklarını ve tesislerde çalışmak istediklerini söylediler. Tüm imkanları sağlayarak tesislerimizi açtık. Herkes için ayrı bir top, özel bir asistan koç sağladık. NBA'in yeni başladığı antrenman sistemine 5 hafta önce başladık.

"Kontak kapatmış gibi davranıyorlar"

TFF aldığı kararla kendi camialarına bir heyecan yarattı. Basketbolda aynısını göremiyoruz. Basketbolda Türkiye Ligi'ne yönelik bir heyecan göremiyoruz. Kontak kapanmış gibi davranılıyor.

Fenerbahçe'de 2 vaka çıktı bu gayet normal

Artık bir süre aşı veya kesin çözüm bulunana kadar bununla yaşamayı öğreneceğiz. Tüm riskleri göz önünde bulundurursak kontağı kapatıp evde yatmamız lazım. Hastaların yüzde 80'inin semptom vermeden toplumda gezdikleri belirtildi zaten. Almanya'da 10 futbolcuda çıktı. 2-3 gün sonra Merkel tüm önlemlerimizi aldık 15 Mayıs'ta başlıyoruz dedi. Herkese geçmiş olsun ama ülke olarak bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.

"Üzerimize düşeni yapmalıyız"

Fabrikadaki işçiler çalışırken ulaşım sektörü çalışırken mağazadaki birçok kişi çalışmaya başlayacakken o zaman bu işten para kazanan spor sektörü çalışanları olarak biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Her şekilde planlama yapıp, belirlenen protokol düzenine göre hareket etmeliyiz. 15 Mayıs'ta Almanya başlıyorsa Türkiye de başlamalı bana göre.