Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 73-56 mağlup etti.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, Sarı-Lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlara ilişkin, "Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı’dır. Bu şekilde devam ettiği müddetçe Fenerbahçe Arena’ya (Ülker Arena) gitmeyeceğim." dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhine ağır hakaretler ve küfürler ettiğini belirtti.

Son 10 senedir bu durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"İspanya’daki EuroLeague Finali'nde bir grubun çok ağır küfür ve hakaretlerine heyecanla tepki verdim. Ama tepkim Fenerbahçe camiasına ve tüm taraftarlarına değildi. Sadece orada bana küfür eden kişilere karşıydı. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulüp Başkanı’nın yaptığı açıklamadan ve kendisi azmettiricidir. Kendisi söyledi, ’Ergin Ataman’ı Fenerbahçe Arena’da biz ve güvenlik güçleri nasıl koruyacağız’ diye. O günden beri sosyal medyadan hesaplarıma yüzlerce gelen hakaret ve tehditler var. Söyleyemeyeceğim. İnsanın insanlıktan utanacağı şekilde hakaret ve küfürler var. Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı’dır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe Arena’ya gitmeyeceğim."