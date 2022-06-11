Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nin üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 103-92 ile geçerek ilk galibiyetini aldığı seride durumu 2-1 yaptı. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.





Pazartesi günü de evlerinde kazanıp 2-2'lik eşitlikle gidecekleri Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir kez daha bu kupayı kaldıracaklarını belirten Ataman, "Bugün daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu sergiledik. Fenerbahçe tarafında o agresif savunma yoktu bugün ki daha rahat oynadık. 101 sayı attık. 2-1. 'Biz yine şampiyon olacağız' diye söyledim ben. Şimdi onlar düşünsünler. Çünkü pazartesi de kazanıp Ülker Arena'ya bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Seyiricisine de övgülerde bulunan tecrübeli koç, "Saha avantajı bu. Seyircinin büyük desteği olması normal. Nasıl ki Fenerbahçe, kendi saha avantajını kullandıysa bizim de bugün taraftarımız gayet centilmence, gayet sportmence, kimseyle alay etmeden, kimseye hakaret etmeden, gayet güzel bir şekilde saha avantajını kullandılar. Tüm taraftarımı kucaklıyorum. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin" dedi.