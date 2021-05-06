Ergin Ataman: Şampiyonluğu hak ediyoruz

2021 Euroleague'de Anadolu Efes sezona iyi başlamamıştı. Eksikler vardı ve pandemi süreci ister istemez takımı yıpratmıştı. Ancak 2020'de ortaya konan performans ve Anadolu Efes'in potansiyeli herkesin beklentisiydi. Ancak her şeye rağmen krizle başlayan sezon Final-Four başarısıyla tamamlandı. Özellikle de ikinci yarıda yakalanan müthiş çıkış, Lacivert-Beyazlılar'ı yeniden şampiyonluk adayları arasına soktu. Real Madrid'le oynanan Play-Off serisinin ilk iki maçında da tuttuğunu koparan bir Anadolu Efes vardı.

'Sonunda kazanmanın yolunu bulduk'

Ancak coach Laso ve öğrencileri, serinin bu kadar kolay bitmeyeceğini deplasmandaki iki maçta gösterdi. Tabii Efes'in kötü oyunu da üstüne eklenince seri 5. karşılaşmaya uzadı. Sinan Erdem'de oynanan kader maçında, tüm aksiliklere rağmen zafer Anadolu Efes'in oldu... Temsilcimiz üst üste 2, toplamda 4. kez Final-Four biletini cebine koydu. Tecrübeli antrenör Ergin Ataman durumu şu sözlerle değerlendirdi: " Onlarla eşleştiğimizde çok zor olacağını biliyordum. Çok tecrübeli oyuncuları ve coahları var. Hiçbir zaman vazgeçmediler, sürekli savaştılar. Asla pes etmediler. Ama biz sonunda kazanmanın yolunu bulduk. Final Four’u oynayacağız. Son 2 yılda hak ettiğimizi düşündüğümüz şampiyonluk için savaşacağız. Oyuncularım adına çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum."

Aydın Örs'ten gelen destek mesajı

Ataman ayrıca, bir süredir hastanede tedavi gören hocası Aydın Örs’ten son maç öncesi bir mesaj aldığını anlatarak, "Bana, ’Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum, kazanacaksınız. Benimle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum.’ şeklinde bir mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine ’Sevgili hocam biz Türk antrenörlerinin daha çok işi var. Hep birlikte daha çok başarılar kazanacağız.’ dedim." şeklinde görüş belirtti.

Gizli kahraman Simon

Euroleague'in daha başında Simon, diğer oyunculara oranla sezona çok formda başlamıştı. Larkin'in yokluğunda da her zamanki gibi 'görev adam' rolünü iki katı üstlenmişti. Takım tamamlanınca yine gizli kahraman olarak kalsa da en kritik anlarda ortaya çıktı. Real Madrid serisine müthiş bir 'son' yazdı. Maçın bitiş bölümünde attığı üçlükle Real Madrid'in fişini çeken isim olmayı başardı.

Türk takımları üst üste 7 yıldır Final-Four'da

Euroleague'de Türk takımlarının Final-Four serisi Anadolu Efes'in başarısıyla devam etti. Türk takımları böylece 2015'ten bu yana üst üste 7 yıldır Final-Four'da yer almayı başardı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, 2019'da ilk kez iki Türk takımı olarak Final-Four'a kalmıştı.

Singleton yine yaptı

Son maçın en önemli ismi, hiç tartışmasız Singleton'dı. Son maçta 37 dakika sahada kalan Singleton 10’da 8 şut isabetiyle 26 sayı atıp 8 ribaundla mücadele etti. ABD'li uzun 2016'da da Lokomotiv Kuban’ın Barcelona ile oynadığı serinin 5. maçında yine harika oynamış ve takımı Kuban'ı da Final-Four’a taşımıştı!

Pablo Laso'yu terlettiler!

Real Madrid serisinin ilk iki maçında alınan rahat galibiyetler sonrası, 'Bu iş çabuk biter' demiştik ancak tecrübesi yüksek coach Pablo Laso ve öğrencileri şapkadan adeta tavşan çıkardı. İspanyol devi son maçta da Anadolu Efes'e kâbusu yaşattı. Kötü oyunumuza rağmen coach Ataman, coach Laso'nun her atağına cevap verdi. Sonuç; zafer bizim oldu.

Efes ruhu herkese işlemiş

'Anadolu Efes ruhu' sadece takım oyuncularına değil aynı zamanda teknik ve idari ekibe öyle bir işlemiş ki, Final-Four sevincini tecrübeli masör Suat Kuruçay, Pleiss'e sarılarak göz yaşları içinde kutladı.



