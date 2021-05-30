Ergin Ataman: Larkin, şampiyonluğu kazandıran oyuncu olacak

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Avrupa’da tarih yazma peşinde. Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup eden Anadolu Efes, diğer eşleşmede AX Armani Exchange Milan’a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, düzenlenen basın toplantısında Shane Larkin'in takımın en önemli isimlerinden biri olduğunun altını çizdi ve önemli değerlendirmelerde bulundu.









EuroLeague kariyerinde ikinci kez final heyecanı yaşayacak Ergin Ataman şunları söyledi:

"Tüm takımlar şampiyon olmak için buraya geliyor. Hangi takımın oyuncuları en iyi performansını sahaya yansıtırsa, o takım şampiyonluğa uzanacak. İyi savunma yaptığınız zaman geçiş hücumlarını bulup tempolu basketbol oynayabiliyorsunuz. Maç içerisinde kazanmanın yolunu bir şekilde buluyoruz. Larkin CSKA maçında belki çok sayı atmadı ama bugün EuroLeague şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son 2 sezondur bize her şeyini verdiği gibi.”

Kazanırsa, Euroleague şampiyonlu ğu ulaşan ilk Türk antrenör unvanını alacak.