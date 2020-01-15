Ergin Ataman: Fantastik bir basketbol oynayarak kazandık

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 88-68 yenen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, fantastik bir basketbol oynayarak kazandıklarını söyledi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ataman, maç boyunca iyi savunma yaptıklarını belirtti.

Rakip takımın oyun kurucularının çok iyi baskı yaptıklarını vurgulayan Ataman, "İlk çeyrekte Larkin ritim bulamadı ama sonrasında hücumda çok etkiliydi. Kenardan gelen oyuncular çok iyi bir katkı verdi. Fantastik bir basketbol oynayarak kazandık ve fantastik bir atmosfer vardı. Micic’i Real Madrid maçına yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.