Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Zenit St Petersburg'u konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Doğuş Balbay, karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yaptığı açıklamada Ergin Ataman, "Zenit St Petersburg’un çok iyi bir antrenörü ve tecrübeli skorer oyuncuları var. Euroleague’e kazanarak başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Doğuş Balbay ise "Öncelikle tüm takımlara sağlıklı sezonlar dilerim. Zenit St Petersburg takımını evimizde ağırlayacağız ama ev sahibi olma avantajını ne kadar kullanabiliriz, bunu söylemek zor. Tam takım olarak hazır olamasak da ilk maçımızı kayıpsız geçerek, Euroleague’e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.