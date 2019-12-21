Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği CSKA Moskova'ya 81-80 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yenilginin sorumluluğunun kendinde olduğunu söyledi.

Ataman, CSKA Moskova’nın takım halinde çok akıllı oynadığını belirterek, "Mike James, süper ve mükemmel bir oyun ortaya koydu. Oyuncularım yorgundu ama çok iyi mücadele etti. Ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler. Bu akşam kötü bir yönetim sergilediğimizi düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bu mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, soru almadan basın toplantısını tamamladı.