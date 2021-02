Ergi Tırpancı tecrübe kazanıyor

Başkent temsilcisinde forma giyen 21 yaşındaki basketbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Performans olarak her şeyin kendisi açısından yolunda gittiğini ancak takım olarak zor günler geçirdiklerini belirten Ergi, "Oynamak, süre almak çok önemli. Tabii Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynayıp, Obradovic gibi bir hocayla çalışıp buraya geldim. Tecrübe eksiğimin olduğunu gördüm. Oynadıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Kazanabileceğimiz maçları kendi elimizle verdik. İki Galatasaray maçı, Büyükçekmece maçı var. Bu maçları alsak, bambaşka bir durumda olacaktık. Önümüzdeki 9 maçta elimizden geleni yapıp, ligde kalmak istiyoruz. Takımın tecrübesi de buna müsait. Bir şekilde ligde kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde süre aldığı için oynamanın tadını aldığını dile getiren genç basketbolcu, "Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin odasında ilk sözleşmemi imzaladığımda bana, 'Üniversiteye hoş geldin.' dedi. O üniversiteden çıktığımı biliyorum artık. Döndüğümde Fenerbahçe'ye Türk oyuncu olarak büyük katkı vermek istiyorum. Fenerbahçe 6 yaşından beri formasını giydiğim ve tuttuğum takım. Giden Ergi ile dönen Ergi arasındaki farkı herkese göstermek istiyorum." diye konuştu.

"Kendimi göstermek adına iyi bir fırsat oldu"

Fenerbahçe Beko'nun teknik heyetiyle de iletişim halinde olduğunu anlatan Ergi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe yeni bir yapılanmaya gitti. Başantrenör Igor Kokoskov yaz boyunca bütün oyuncularla tek tek mesajlaştı, telefonla konuştu. Bana da mesaj attı. İletişimimiz çok iyiydi. Benim bölgeme çok fazla transfer yapıldı. Bu sezon oturmak istemedim. Ne yapabilirim diye düşünürken akşamına menajerim aradı ve teklifi iletti. Gherardini ve yardımcı antrenör Erdem Can, benim tecrübelenip dönmemi istediler. Ne karar verirsem vereyim arkamda olduklarını hissettirdiler. OGM Ormanspor Süper Lig'de yer aldığı için, kendimi gösterme adına iyi bir fırsat oldu. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden geleni yapıyorum."

"Zeljko Obradovic bambaşka bir insan"

Ergi Tırpancı, Fenerbahçe Beko'da çalışma fırsatı bulduğu eski başantrenörü Zeljko Obradovic'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Obradovic'in her şeyini örnek aldıklarını vurgulayan Ergi, şunları kaydetti:

"Zeljko Obradovic bambaşka bir insan. Figür olarak baba, öğretmen, antrenör, her şeyin yerine koyabilirsiniz. Herkesi nakış gibi işliyor. 17 yaşındaki oyuncu da olur, tecrübeli bir isim de olur, hiç fark etmez. Saha içi veya saha dışı, her şeyi ondan öğrenebiliyorsunuz. Bu sayede senin oyununu tamamlayıcı şekilde devam ediyor. Sinirli anları çok oluyor, tribünden görüyorsunuz. Biz antrenmanlarda da görüyoruz. Evet sinirli ama mutlu oluyoruz. Çünkü öğretiyor. Bağırmadığı zaman, bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Sabah antrenmanlarını izler, Erdem Can set çalıştırır. Hataya dayanamayıp, gelir müdahale eder."

Obradovic'le unutamadığı anısını da anlatan Ergi, "18 yaşındaydım. O dönem gerçekten iyi bir performansım vardı. Avrupa Ligi kadrosuna girdim. Barcelona maçından önce 'Seni oynatacağım, biliyorsun değil mi?' diyor. Düşünsenize Barcelona deplasmanındasınız ve 18 yaşındasınız. Ben pek inanmadım. Elim ayağım titriyordu. Obradovic beni 18 yaşında Barcelona deplasmanında sahaya sürdü. Parkeye çıkarken, 'Seni oynatacağımı söyledim değil mi?' demesini asla unutmam. Çok özel bir andı benim için." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe Beko kesinlikle Dörtlü Final'e kalır"

Ergi Tırpancı, Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalacağına inandığını belirtti.

Ligde çok iyi takımların olduğunu vurgulayan, özellikle de Paul Gasol takviyesi yapan Barcelona'yı ön plana çıkaran Ergi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gasol, Avrupa Şampiyonası'nda bıraktığı gibiyse çok çok ekstra bir transfer. Gerçekten çok başka bir takım. CSKA Moskova'yı sakatlıklar etkiledi. Milano, bence Anadolu Efes favorilerden. Fenerbahçe'ye ise Guduric'in dönmesi çok ekstra katkı verdi. Nasıl gitti, nasıl döndü. Gerçekten çok iyi. İzlemesi çok keyif veriyor şu an Fenerbahçe'yi. Süreç atlatıldı. Sezon başına göre böyle bir 10'da 10 beklemezdiniz. Geçen sezon mart ayında bitmeseydi, Obradovic'in Fenerbahçe'si de böyle bir performans sergileyebilirdi. Ciddi toparlanmıştık. Fenerbahçe kesinlikle Dörtlü Final'e kalır. Dörtlü Final'e çıktıktan sonrası da artık tecrübe ve şansa kalıyor."