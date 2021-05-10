Eren Tozlu: Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel

TFF 1'inci Lig'in son haftasında GZT Giresunspor, Tuzlaspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan GZT Giresunspor, 44 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. GZT Giresunspor'da takım kaptanı Eren Tozlu, "Aşırı derecede mutluyuz ama pandemiden dolayı taraftarlar yok. Şu an tam anlamıyla o duyguyu yaşayamadık taraftarlarımız olmadığı için. Ama 1-2 gün sonra inşallah daha güzel bir şekilde yaşarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİ BİR ŞAMPİYONLUK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Eren Tozlu, Giresunspor altyapısında yetiştiğini ve Giresunlu olduğunu belirterek, "İlk profesyonel maçlarıma bu formayla çıktım. Yıllar sonra da buraya kaptan olarak geri döndüm. Böylesi bir şampiyonluk benim için çok özel. Tüm Giresun halkına armağan olsun" diye konuştu.

"44 YILLIK BİR ÖZLEM VAR"

Giresunspor taraftarlarının kutlamalara başlaması ile ilgili yöneltilen bir soruya Eren Tozlu, şu cevabı verdi: "44 yıllık bir özlem var. Taraftarlarımızı anlayabiliyorum. Kısıtlamalar var. Bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum. İnşallah kapanma bittikten sonra kurallara uygun bir şekilde hep birlikte bu duyguyu doyasıya yaşarız." (DHA)