Eren Derdiyok'un bileti kesildi

Aslan'da Beşiktaş derbisinde kendisine verilen şansı kullanamayan Eren Derdiyok'un bileti kesildi.

04 Aralık 2018, Salı 07:44
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Eren Derdiyok'un bileti kesildi

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Vodafone Park'ta etkisiz bir görüntü çizen ve penaltıda acemice hareket eden tecrübeli oyuncu sezon sonunda kesinlikle takımda kalmayacak.

Ocak döneminde iki golcü almayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Eren ile devam etmeyecek. Teknik kadronun raporuna göre bu futbolcunun gidişinin daha erkene de çekilebileceği bildirildi. Transfer durumuna göre ara transferde Eren Derdiyok'tan kendisine kulüp bulmasının söylenebileceği belirtildi.

Eren'in sürekli olarak yaşadığı sakatlıklar, performansının beklentilerin altında kalması gibi nedenlerden dolayı üzerinin çizildiği bildirildi. Eren Derdiyok, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro kazanıyor.

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