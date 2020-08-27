Erdoğan Yeşilyurt: Gruptan çıkacağız

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da başarılı futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, açıklamalarda bulundu. Amacının her zaman takım için mücadele etmek olduğunu belirten Erdoğan, “Çok iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Rıza hocamız da diyor, daha fazla yapabilirdik. Futbol böyle bir şey. Avrupa’ya gidiyoruz sonuçta, bir Anadolu takımı için çok güzel bir şey. Çok iyi bir sezon geçirdik. İnşallah Avrupa’da başarılı oluruz. Gruptan çıkabilirsek çok büyük bir şey başaracağız” dedi.