Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Beşiktaş sahasında 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24 Erzincan’ı konuk etti. 595 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Siyah Beyazlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı elde etti. Beşiktaş'ın gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir kaydetti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın genç yeteneklerinden biri olan Erdoğan Kaya, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"İlk maçında ilk golümü attığım için mutluyum. Hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. Maça çıktığımda çok heyecanlıydım ama 1-2 pas verince heyecanım gitti, biraz daha sakinleştim. İlk hedefim Beşiktaş'ta oynamak, inşallah kısa sürede formayı alırım."



