Erdoğan Dulda, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da ’Büyük Atatürk Koşusu’ sırasında yaşamını yitiren Türkiye’nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda (91), son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan Dulda, önceki gün, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 48’inci kez koştuğu ’Büyük Atatürk Koşusu’ sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Dulda için, ilk tören Türkiye Atletizm Federasyonu’nda düzenlendi. Törene, Dulda’nın kızları Ayşenur ve Yurdanur Dulda, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, atletizm ve spor camiasından birçok sporcu katıldı.

Dulda’nın, Türk ve Atletizm Federasyonu bayraklarına sarılı tabutu törenin yapıldığı salona getirildi.

Dulda’nın, başından hiç çıkarmadığı ailesinin ’Atatürk’ün şapkası’ diye isimlendirdiği kasketi de tabutunun üzerine konuldu.

Dulda, törenin ardından İsmet Oğultürk Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.