Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yardımcısının kim olacağı merak konusuydu. Pro lisans sahibi bir teknik adam arayışında olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ismi gündeme gelse de Sarı Lacivertli ekipten flaş bir hamle geldi. Uzun yıllar Almanya'da Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Erdinç Sözer, Fenerbahçe teknik ekibine katıldı. 2003 yılından beri Labbadia ile çalışan Sözer, Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi mezunu olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe taraftarı Sözer'in kariyerini ve kim olduğunu araştırmaya başladı.

Erdinç Sözer kimdir, nereli, kaç yaşında?

Erdinç Sözer, 11 Temmuz 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 52 yaşındaki futbol adamı 2003'ten 2021'e kadar ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yaptı. Pro lisans sahibi olan Erdinç Sözer, Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun oldu. Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de yapmıştı.

Erdinç Sözer hangi takımları çalıştırdı?

2003 yılından beri Bruno Labbadia'nın ekibinde yer alan Sözer, ciddi bir şekilde Bundesliga tecrübesine sahip. Labbidia-Sözer ikilisi sırasıyla; Darmstadt, Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg ve Hertha Berlin'de görev aldı.

Tecrübe ve bilgisiyle ön plana çıkan Sözer, ederasyon antrenörlük kursunu en iyi notla bitiren teknik adamlar arasındaydı. Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin 3 büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.