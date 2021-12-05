Erdinç Sözer: Çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu

Süper Lig 'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Atakaş Hatayspor takımını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Çok mücadeleci bir oyun oldu. Biz kendi takımımızı hazırlamıştık. Geçiş oyununu sahada vermek istedik. Takım halinde çok güzel, disiplinli çalıştık. Savunmaya geçtik mecbur kalınca ve ortaları da kısıtladık. Biz o konudan ilk devre pozisyonlarımızı duran topları değerlendirdik. İki penaltı çıkıp bir de oyundan bir gol attık. O yüzden çok sevinçliyiz, duran topları değerlendirdiğimiz için. Skoru aldıktan sonra ikinci devre daha rahat oynayabildik. İstediğimiz oyunu oynadık. Onun için kendi takımımıza saygı duyuyorum. Güzel bir maç yaptık ve çok değerli bir deplasman galibiyeti oldu" şeklinde konuştu.

DHA