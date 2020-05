Erdi Zengin: Sporcuları en çok konsantrasyon etkileyecektir

Ankaraspor’un alt yapısında yetişen ve gözde kulüplerde profesyonel olarak futbol hayatını sürdüren, şimdilerde ise Uşakspor formasını terleten Erdi Zengin gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaları:

Dünya genelini etkileyen Covid-19 virüsünün oluşturduğu pandemi dönemini sizi nasıl etkiledi ve neler yapıyorsunuz bu dönemde?

Yaşanılan bu sürecin ülkenin her kolunda olumsuz etkileri olduğu kadar bizim gibi profesyonel olarak sporla uğraşan kişilerin de başta kondisyon anlamında etkileri sözü konusudur. Futbolcular olarak her gün tam zamanlı antrenman yaparken bir anda virüsten dolayı evde kalma zorunluluğumuz doğdu.Kendi imkanlarımla evimde sporumu yapmak, kondisyonumu korumak zorunda olduğumun bilincindeyim. Can sıkıcı bu durumu atlatmanın en iyi yolu, hem sağlığımızı hem de psikolojimizi yerinde tutmak için yeterliliğini tartışmadan evde kalıp spor yapılmasını gerektiğini düşünüyorum.

Sosyal medyadan takip ettiğimiz ve sizin de bahsettiğiniz gibi bir çok sporcu evinde gerektiğini düşündüğü egzersizleri yapıyor. Sorum aslında yeterlilik konusunda değil de bu şartları göz önünde bulundurursak ki sporcuların sakatlanmama riskini de ele alırsak sizce ligler ne zaman başlatılmalıdır?

Tabiki de riskin en az olduğu dönemi belirleyip yine de tedbirleri aksatmadan, önlemlerin önemini göz ardı etmeden maçların oynatılması en mantıklısı olur. Fakat alt ligler için aynı şeyi söylemek biraz zor olacaktır. Çünkü Süper lig haricinde kalan liglerin olanakları ve alabileceği önlemler yetersiz kalma riski var. Bu da sporcular ve yakınları için yeni vakaların oluşması anlamına gelebilir. O çizgiyi iyi belirlemek gerekiyor.

Diyelim ki bütün imkanlar sağlandı ve gün geçtikçe vaka sayısında ciddi bir azalma da zaten mevcut, buna rağmen ligler başladığında sporcular müsabakaya konsantre olabilecekler mi?

Aslında sporcuları etkileyebilecek en büyük unsurda konsantre olacaktır. Herkesin aklında virüs kelimesi varken ve bu dönemde evde kalıp kendini koruma zorunluğu hissi ile yaşayan bireyin etkilenmeme şansı çok zordur. Ne derece full konsantre oldum diyen olsa bile, bunun olduğunu düşünmüyorum.

Sosyal mesafe algısını ve korumamızın önemini biliyor ve bunu sağlıyoruz. Peki müsabakalar da bu nasıl olacak sizce?

Bu mümkün değil ki! Bir çok branş gibi Futbol da temaslı bir oyundur. Günümüzde kişiler poşetleri birbirlerinin elinden almaya çekindikleri dönemde biz, bireylere direk temastan bahsediyoruz. Sanırım zor olacaktır.

Son olarak belirtmek istediğiniz ya da eklemek istediğiniz şeyler var mı?

Her şey için teşekkür ederim. Bu günlerin geçeceğini biliyorum, biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım, evde olalım. Sağlıklı kalın. Sevgilerimle...