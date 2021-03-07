Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) uzun yıllar Avrupa Teknik ve İdari İşler Direktörü olan Erdal Keser, FANATİK'e konuştu. Keser, şunları söyledi: "Uzun yıllar TFF'de çalıştım. Benim dönemlerim, Almanya'dan Altıntop kardeşler, Hakan Çalhanoğlu ve Yıldıray Baştürk'lü zamanları kapsıyor. Mesut Özil döneminde görevde değildim ama o süreçte Fatih Terim'in elinden geleni yaptığını ve bu işle özel olarak ilgilendiğini çok iyi biliyorum. Almanya'daki Türk oyuncular için babaları, anneleri ve amcalarıyla görüşüyorduk. Kimse, 'Mesut için Türkiye bir şey yapmadı' diyemez. Her oyuncu için vakit harcandı."

'Çok eleştirilirse küser'

"Sadece Levin Öztunalı için bir girişim yapmadık. Çünkü kendisi, Almanya'nın efsane kaptanı Uwe Seeler'in torunuydu. Etik açıdan doğru olmazdı. Mesut'un Almanya seçimi ona ve ailesine ait. Almanya'yı seçmeseydi, böyle bir kariyere sahip olamazdı. Almanya'da bir Türk olarak her zaman başarılı olmalısınız. Mesut'un performansı düşünce, hemen faturayı ona kestiler. Mesut da haklı olarak tepkisini gösterdi. Mesut, içine kapanıktır ve Türkiye'de çok fazla eleştirilirse, küser. Onu küstürmek istemiyorlarsa, zaman tanınmalı.

'Rüştü Reçber gibisi gelmedi'

Seyirci olsaydı, ekstra motivasyon olurdu. Üst düzey kalitesiyle sakatlığını da tam olarak atlattıktan sonra kesinlikle Fenerbahçe'de başarılı olacaktır. Mesut'a kucak açılması çok normal. Çünkü Türkler olarak, her zaman zor durumda olanın yanındayızdır." "Mesut, başka bir ülkede böyle bir sevgiye sahip olamazdı. Bugün Podolski (Polonya asıllı Alman), Polonya'da Robert Lewandowski'den daha çok sevilmez. Örneğin şu an bir anket yapın, 'Hakan Çalhanoğlu'nu mu, Mesut Özil'i mi seviyorsunuz?' diye, Türkiye'de kesin Mesut çıkar. Burak Yılmaz'ın, Mesut'la ilgili düşüncelerine saygı duyuyorum ama herkesin kararına da aynı ölçüde saygı duyulması gerektiğine inanıyorum. Şu anki Milli Takım jenerasyonu, kaleci hariç 2002'den daha iyi. Rüştü Reçber'den önce ve sonra ise hiçbir zaman çok iyi bir kalecimiz olmadı. Şimdikilere kötü demiyorum ama uluslararası anlamda başarı yakalamak için Rüştü gibi (2002 Dünya Kupası ve EURO 2008) sıradışı kalecilere ihtiyaç var."

Çağrı Davran