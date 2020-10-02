Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilen yarışlar; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Organizasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Oran Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların destekleriyle yapıldı.

Cross Country Olimpik C2 dalındaki dağ bisikleti yarışları elit erkekler, junior erkekler, junior kadınlar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Müsabakalarda Türkiye’nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan’dan katılan 17 sporcu, Erciyes’in zorlu parkurlarında pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes’in 2 bin 200 metresinde inşa edilen parkurda inişli, çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca toplamda 26 kilometre mesafe kat ederek kıyasıya ter döktü.

Mirada Del Lago Hotel MTB Cup yarışlarında elit erkeklerde Fransa’nın Veloproshop By Maxperf takımından Baptiste Truntschka birinci, aynı ülkeden Team Giant France ekibinden Hugo Weiss ikinci, Kazakistan Bisiklet Milli Takımı’ndan Denis Sergiyenko ise üçüncü oldu.

Junior erkeklerde Fransa’nın Passion Vtt Beaucourt takımından Trimaille Corentin birinci, Fransız bisikletçi Billotet Mathieu ikinci, Kazakistan Bisiklet Milli Takımı’ndan Yegor Karassyov ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kadınlar kategorisinde ise Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübünden Havva Melike Yiğit, tek sporcu olarak yer aldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.