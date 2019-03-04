Son 4 yıldır gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile dünyadaki en prestijli kış sporları merkezleri ile birlikte anılmaya başlanan Erciyes Kayak Merkezi, bir dünya kupasına daha ev sahipliği yaptı. Geçen yıl Snowkite Dünya Kupası'nın final etabına da ev sahipliği yapan Erciyes'te bu yıl Dünya Kupası'nın 4'üncü etabı gerçekleştirildi. Uluslararası Kiteboard Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş ve Oli Spor Kulübü tarafından organize edilen Dünya Kupası'nda; Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Litvanya, Ukrayna ve Türkiye'den en iyi snowkite sporcuları mücadele etti.

Yarışlarda 2003 doğumlu Türk sporcu Sarp Bulut, kendisinden yaşça büyük birçok yerli ve yabancı sporcuyu geride bırakarak Snowboard kategorisinde uzun mesafe ve parkur yarışlarında ilk 3 içerisinde kendine yer buldu. Coğrafi yapısı ve düzenli meltem akışı sebebi ile dünyadaki en iyi snowkite merkezlerinden biri olan Erciyes'te yapılan Snowkite Dünya Kupası müsabakaları sonucunda; uzun mesafe kayak erkeklerde Almanya'dan Florian Gruber birinci, yine Almanya'dan Felix Kersten ikinci ve Ukrayna'dan Dmytro Yasnolobov üçüncülüğü elde etti. Uzun mesafe kayak kadınlarda İtalyan sporcu Cristina Corsi birinci oldu.

Uzun mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde birinciliği Rusya'dan Artem Renev, ikinciliği yine Rusya'dan Igor Zakhartsev, üçüncülüğü ise Türkiye'den Sarp Bulut elde etti. Uzun mesafe snowboard kadınlarda Avusturya'dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda'dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya'dan Zulfiia Tatlybaeva ise üçüncü sırada yer aldı.

Kısa mesafe kayak erkeklerde, Alman Florian Gruber birinci, Ukraynalı Dmytro Yasnolobov ikinci, Alman Felix Kersten üçüncü olurken, kadınlarda bu kategoride İtalyan sporcu Cristina Corsi birinciliği elde etti.

Kısa mesafe snowboard yarışlarında erkeklerde Rus Artem Renev birinci, yine Rus İgor Zakhartsev ikinci, Türkiye'den Sarp Bulut ise üçüncü oldu. Kısa mesafe snowboard kadınlarda Avusturya'dan Aija Ambrasa birinci, Hollanda'dan Chanti Van Boxtel ikinci, Rusya'dan Zulfiia Tatlybaeva üçüncü sırada kendisine yer buldu.

DHA