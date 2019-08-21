Ercan Karaca, Muğlaspor’da

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)

Orhangazispor altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve geçen sezonu 3'üncü Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'da forma giyen Ercan Karaca, yeni sezon için 3'üncü Lig temsilcisi Muğlaspor ile anlaşmaya vardı.

Orhangazispor’un yetiştirdiği önemli yıldızlardan birisi olan Ercan Karaca yeni sezonda Muğlaspor forması giyecek. Orhangazispor altyapısında yetişen ve A takıma yükselen Ercan Karaca 3 sezon A takım forması giydikten sonra geçen sezon Karacabey Belediyespor'a transfer olmuştu. Geride kalan sezonu burada geçiren forvet oyuncusu, yeni sezon için 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor ile anlaşmaya vardı.

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