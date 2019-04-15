Ercan Kahyaoğlu: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde konuk ettiği Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, maçın planladıkları gibi başladığını ve golü de bulduklarını söyledi.

Top kendilerindeyken iki gol yediklerini söyleyen Kahyaoğlu, “Futbol oyununda olan şeyler. Top sizdeyken skoru da yakalamışsanız oyunu tutmanız gerekiyor. Bugünkü maç rakip için çok değerliydi. Lige tutunmaları açısından önemliydi. Biz de bunun farkındaydık. Biz galip gelseydik bizim için değişik şeyler düşünülebilirdi. Ama lig bitmedi. İnatla, heyecanla maçlarımızı kazanmak için oynayacağız” dedi.