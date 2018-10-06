6 Ekim Cumartesi İzmir at yarış tahminleri. Fanatik hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

İZMİR'DE HASFIRTINA KAZANIR..

1.AYAK: İzmir'e nazaran çok daha üst sınıf tayların start aldığı İstanbul'da Şartlı-1 koşu birinciliği başladığı kariyerinin devamında üst gruplarla baş edemeyince soluğu İzmir'de alan SÜERDEM çok daha denk rakipler yanında, üstelik 1 kulvar avantajıyla piste çıkıyorsa öncelik bu taya verilmelidir. Son kum yarışını ölçü almadığım ZAFİR KAYA bugün yeniden çim piste çıkacağı koşunun büyük sürprizini gerçekleştirebilir. Şahsen kendisi olmazsa olmazımdır. 1300 mesafesini 1.26 içerisinde koşan ve maiden macerasına çok fiyakalı bir birincilikle son veren BAYAYNA sonrası BENLİGÜL, ÇAVDARBABA ve ARMAĞAN sürprizde önereceğim isimlerdir.

2.AYAK: Kocaeli/Bursa/Kocaeli/Ankara ve tekrar Bursa derken bugün İzmir'de karşımıza çıkan SÜPHAN bir at değil de kuş misali özgürlüğün tadını çıkarırken bir o kadar yorgun düşüyor olsa gerek. Bu yoğun trafiğin üstesinden gelirse bugünün galibi olur. Son yarışına hayran kaldığım LOVE ME TENDER bu mesafelerde pist ayırt etmeyen GALLOPING LORD kıymetli dost güzel adam Hasan Gül'ün yarış gören AK DIAMOND'ı ve klasının çok gerisinde yarışlar koşan SAILING KNIGHT kazanıncaya kadar sonuncu kez şablonumda yer vereceğim isim olacak.

3.AYAK: İlk yarışı oldukça parlak olan HASFIRTINA özellikle anne kan hattı itibariyle kaba kumu çok daha etkili koşabilecek özelliğe sahip bir tay olup bugün bu pistte ki ilk deneyiminden zaferle ayrılan taraf olur, günün bankosu adayımdır.

4.AYAK: Yarışı koşturduğumuz zaman çok fazla temposunu bozabilecek bir rakibinin olmayışı ROMEO'yu birinciliğin en güçlü adayı yapıyor. Yarış bizim düşündüğümüz gibi cereyan ederse aynayı gören ilk isim Romeo olur. Aksi bir gidişat söz konusu olursa, bu kez devreye girecek ilk safkan KURTÇABEY olur. Yükseklere çıkacak her bir tempo bu safkanın işini oldukça kolaylaştırır. Son yarışlarında ciddi sıklet dezavantajından etkilenen KAFADAR eşit şartlarda ihmale gelmez.

5.AYAK: Ekürisi Cooger'a fedai koştuğu yarışının ardından toparlanması uzun sürmeyen MC GREGOR'un son İstanbul performansı oldukça parlaktı. Bugün yarışın temposunu belirleyen ismin kendisinin olacağı gidişatta yarışın bitiriş derecesini de belirleyen taraf olabilir. RIVELYA, GALYALILAR ve EXPRESSING bu safkanın sırasıyla rakipleri olur.

6.AYAK: Son yarışında birinciyle arasında sadece 1,5 boy farkla dördüncü kalan ÇİFTÇİBABA o gün 0,2 oynanma oranı, 40 küsür lira da ganyanıyla bizleri çok büyük bir ikramiyeden etmişti. Çok fazla kıymetinin kalmadığı günde kazanırsa hiç şaşırmam. Aynı koşunun galibi OĞLUM İLKER, SON HATIRAN, GÜLDİDEM ve KOLARAFET günün kapanış ayağında bu safkanın rakipleri olur.

6-10-2-7-1-12///10-14-6-8-1///3///1-4-2///4-5-1-3///15-6-5-8-1



