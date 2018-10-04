4 Ekim Perşembe İzmir at yarış tahminleri. Fanatik hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

İZMİR'DE KUPONLARI SON AYAĞA GETİRELİM...

1.AYAK: Son yarışında kum pistten etkilenen, onun öncesindeki çim pist deneyiminde aynı zamanda favorisi olduğu koşudan ise yarış 10 boy tereddütlü başlamaktan etkilenen AĞADADAŞ bugünün en şanslı tayı olmakla beraber, bu mesafeler için dış kulvar çekmenin ciddi dezavantajını aşabilirse zor geçileceği kanaatineyim. Ben o riski alırım, dış kulvar handikapının bir şekilde üstesinden gelir diyecek okurlarımız bu tayı günün ilk bankosu olarak değerlendirebilir. Ankara/İzmir/İstanbul derken bir kez daha soluğu İzmir’de alacak olan BIG FARRIER favori tayın ilk ciddi rakibi olacaktır. Nalın İsyanı ve Çubukçu gibi kalite isimlerin anne kardeşi olan Till I Collapse’in kızı RESIST’in ise bugüne kadar göstermiş olduğu performansları kesinlikle ölçü almıyorum. Zira kumaşının hakkını koşacak olursa günün büyük sürprizini gerçekleştirebilir. GÜZ PINARI, OĞLUM BATURAY ve EMİRİN GÖZDESİ geniş bütçeli kuponlar için önereceğim taylardır.

2.AYAK: Yakın zamanda el değiştiren ve yeni ilgililerinde bambaşka koşmaya başlayan ZORLUAT bir takım problemleri nedeniyle hep belli aralıklarla koşmak zorunda kalan ASİKALP Y-1 Aprantileirne mahsus mücadelede iki yarıştır birlikte start aldığı ve uyumlu aprantisi idaresinde çıkacağı pistte bir yılı aşan birincilik hasretine son verebilir. Zaman zaman yaşadığı startı geç alma huyunu çok fazla abartıp 30 metre kadar geç başladığı yarışını ölçü almamak gereken DAYBAHADIR üçlüsüne eşit şans verelim. Zorlu koşunun sürprizini ise; KRONOS, KALAYCIKAYA ve NEHİRİNOĞLU yapar.

3.AYAK: Son yarışına oranla sertleşen rakiplere rağmen ön tarafta sevdiği sert tempoyu bulacak olan BRANZINI’ye ilk şansı veriyorum. Mesafeye yatkın anne kan hattıyla zaman zaman çok ters sonuçlar alabilen GİDEREGİDER benzer stilli rakiplere rağmen pist ve mesafe başarıları ortada olan EXTRA BAZALT zor kazanan atlar listesinde adı top 10’da yer alan SKY HERO son ikinciliği ile ihmale gelmez. Yaşça büyük rakiplerine kilo verecek olan GÜZELAT ve bu mesafelerin atı DEMİRRIFKI daha sonra şanslı gördüğüm isimlerdir.

4.AYAK: Anzas, Ağaçelik, Akarca Beyi ve Fair Mont gibi yarışa sürat vermeyi seven ve kolay kolay bu karakterlerinin dışına çıkmayan isimlerin varlığında inanılmaz süratli bir yarış gidişatı bizleri bekliyor. Olası bu yüksek tempo ise şahsen sprinter safkanları çok daha şanslı kılacaktır. Yarışı koşturduğumuz zaman bu sprinti yapabilecek yegane atın DEMİRBÜKEN olduğunu düşünüyor ve ilk şansı bu safkana veriyorum. Yanına rakip arayacak olursak; önde rakiplerine kafayı vermeyecek olan ANZAS ve FAIR MONT yazalım derdim.

5.AYAK: Birbirlerine denk güçlerin mücadelesinde bu ara tırnaklarının ucunda olan VASEEM başta olmak üzere KALANTOR, KAPTAN ECO, SU MELEK ve VEGOOL arasındaki mücadele birinciyi belirler.

6.AYAK: Yarış hayatının ilk deneyiminde çok iyi start çıkışıyla önlere düşüp, neredeyse baştan sona yarışın yükünü çeken isim olan MCTAMER o gün için sonlarda Blackball isimli rakibine geçilmiş olsa da benim nazarımda kazanmış kadar iyi koşmuştu. Artan yarış tecrübesi ile bugün biraz daha üzerine koyarak geleceğine inandığım tayı günün en sağlam bankosu olarak öneriyorum.

1----3-12-9-4-7///3-4-6-5-2-8///7-10-4-5-8-3///5-7-3///2-4-5-6-9///3



